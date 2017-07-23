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    «Ман Сити» купил Данило, Неймар все ближе к «ПСЖ». Главные трансферы уикенда

    Теги возможные трансферы трансферы

    Главные трансферные новости и слухи уикенда.

    1. «Манчестер Сити» объявил о трансфере защитника «Реала» Данило.

    2. «Рома» купила Коларова у «Манчестер Сити» за 5 млн евро.

    3. Переговоры Неймара и «Барселоны» прошли неудачно. Адский трансфер за 222 млн евро все ближе.

    4. Тульский «Арсенал» арендовал у «Зенита» Луку Джорджевича.

    5. «Вест Хэм» объявил о рекордном для клуба трансфере Арнаутовича – 24 млн фунтов.

    6. ЦСКА намерен приобрести кенийского форварда Олунгу.

    7. «Челси» готов продать Диего Косту за 49 млн евро.

    8. «ПСЖ» согласен платить Алексису Санчесу 390 тысяч евро в неделю. Остановите этих шейхов!

    9. «Зенит» близок к покупке аргентинского защитника «Колона» Конти за 4 млн евро.

    10. «РБ Лейпциг» не продаст Наби Кейта в летнее трансферное окно, хотя утром писали, что «Ливерпуль» согласовал трансфер за 83 млн евро.

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