«Ман Сити» купил Данило, Неймар все ближе к «ПСЖ». Главные трансферы уикенда
Главные трансферные новости и слухи уикенда.
1. «Манчестер Сити» объявил о трансфере защитника «Реала» Данило.
2. «Рома» купила Коларова у «Манчестер Сити» за 5 млн евро.
3. Переговоры Неймара и «Барселоны» прошли неудачно. Адский трансфер за 222 млн евро все ближе.
4. Тульский «Арсенал» арендовал у «Зенита» Луку Джорджевича.
5. «Вест Хэм» объявил о рекордном для клуба трансфере Арнаутовича – 24 млн фунтов.
6. ЦСКА намерен приобрести кенийского форварда Олунгу.
7. «Челси» готов продать Диего Косту за 49 млн евро.
8. «ПСЖ» согласен платить Алексису Санчесу 390 тысяч евро в неделю. Остановите этих шейхов!
9. «Зенит» близок к покупке аргентинского защитника «Колона» Конти за 4 млн евро.
10. «РБ Лейпциг» не продаст Наби Кейта в летнее трансферное окно, хотя утром писали, что «Ливерпуль» согласовал трансфер за 83 млн евро.
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