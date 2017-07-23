«Ман Сити» купил Данило, Неймар все ближе к «ПСЖ». Главные трансферы уикенда

Главные трансферные новости и слухи уикенда.

1. «Манчестер Сити» объявил о трансфере защитника «Реала» Данило.

2. «Рома» купила Коларова у «Манчестер Сити» за 5 млн евро.

3. Переговоры Неймара и «Барселоны» прошли неудачно. Адский трансфер за 222 млн евро все ближе.

4. Тульский «Арсенал» арендовал у «Зенита» Луку Джорджевича.

5. «Вест Хэм» объявил о рекордном для клуба трансфере Арнаутовича – 24 млн фунтов.

6. ЦСКА намерен приобрести кенийского форварда Олунгу.

7. «Челси» готов продать Диего Косту за 49 млн евро.

8. «ПСЖ» согласен платить Алексису Санчесу 390 тысяч евро в неделю. Остановите этих шейхов!

9. «Зенит» близок к покупке аргентинского защитника «Колона» Конти за 4 млн евро.

10. «РБ Лейпциг» не продаст Наби Кейта в летнее трансферное окно, хотя утром писали, что «Ливерпуль» согласовал трансфер за 83 млн евро.

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