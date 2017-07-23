Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Рома» купила Коларова у «Манчестер Сити» за 5 млн евро

    Теги Рома Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Александар Коларов

    Защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов продолжит карьеру в «Роме».

    Сумма трансфера составила 5 миллионов евро, сообщает официальный сайт римлян. 

    Коларов уже подписал контракт с «Ромой» сроком до лета 2020 года.

    В составе «Манчестер Сити» Коларов дважды выиграл английскую премьер-лигу. 

    До переезда в Англию Коларов три года играл за принципиальных соперников «Ромы» – «Лацио». 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться