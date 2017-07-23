«Рома» купила Коларова у «Манчестер Сити» за 5 млн евро

Защитник Александар Коларов продолжит карьеру в «Роме».

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро, сообщает официальный сайт римлян.

Коларов уже подписал контракт с «Ромой» сроком до лета 2020 года.

В составе «Манчестер Сити» Коларов дважды выиграл английскую премьер-лигу.

До переезда в Англию Коларов три года играл за принципиальных соперников «Ромы» – «Лацио».