«Рома» купила Коларова у «Манчестер Сити» за 5 млн евро
Защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов продолжит карьеру в «Роме».
Сумма трансфера составила 5 миллионов евро, сообщает официальный сайт римлян.
Коларов уже подписал контракт с «Ромой» сроком до лета 2020 года.
В составе «Манчестер Сити» Коларов дважды выиграл английскую премьер-лигу.
До переезда в Англию Коларов три года играл за принципиальных соперников «Ромы» – «Лацио».
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