«ПСЖ» готов платить Алексису Санчесу 390 тысяч евро в неделю

«ПСЖ» по-прежнему намерен приобрести полузащитника Алексиса Санчеса, который через год может стать свободным агентом.

Сообщается, что парижане готовы удовлетворить финансовые требования 28-летнего чилийца, который хотел бы зарабатывать 350 тысяч фунтов (390 тысяч евро) в неделю.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи уверен, что клубу удастся купить Санчеса благодаря дружбе с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, которому катарский бизнесмен неоднократно предлагал возглавить французский клуб.

Сам Санчес рассчитывает перейти в «Манчестер Сити», но «Арсенал» не захочет усиливать конкурента.

Ранее стало известно, что трансфер Санчеса может обойтись в 50 миллионов евро.