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    «ПСЖ» готов платить Алексису Санчесу 390 тысяч евро в неделю

    Теги ПСЖ Алексис Санчес премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи

    «ПСЖ» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который через год может стать свободным агентом.

    Сообщается, что парижане готовы удовлетворить финансовые требования 28-летнего чилийца, который хотел бы зарабатывать 350 тысяч фунтов (390 тысяч евро) в неделю.

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи уверен, что клубу удастся купить Санчеса благодаря дружбе с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, которому катарский бизнесмен неоднократно предлагал возглавить французский клуб.

    Сам Санчес рассчитывает перейти в «Манчестер Сити», но «Арсенал» не захочет усиливать конкурента.

    Ранее стало известно, что трансфер Санчеса может обойтись «ПСЖ» в 50 миллионов евро.

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