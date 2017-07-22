«ПСЖ» готов платить Алексису Санчесу 390 тысяч евро в неделю
«ПСЖ» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который через год может стать свободным агентом.
Сообщается, что парижане готовы удовлетворить финансовые требования 28-летнего чилийца, который хотел бы зарабатывать 350 тысяч фунтов (390 тысяч евро) в неделю.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи уверен, что клубу удастся купить Санчеса благодаря дружбе с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, которому катарский бизнесмен неоднократно предлагал возглавить французский клуб.
Сам Санчес рассчитывает перейти в «Манчестер Сити», но «Арсенал» не захочет усиливать конкурента.
Ранее стало известно, что трансфер Санчеса может обойтись «ПСЖ» в 50 миллионов евро.
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