«Челси» готов продать Диего Косту за 49 млн евро

«Атлетико» продолжает переговоры с о трансфере форварда Диего Косты, на которого также претендует «Милан».

Сообщается, что лондонцы отказались продать 28-летнего испанца за 28 миллионов евро, потребовав за него 49 млн.

Мадридский клуб не может регистрировать новичков из-за трансферного запрета, действующего до января 2018 года.

Ранее стало известно, что Коста может перейти на полгода на правах аренды в «Милан», а потом вернуться в .

Диего Коста провел трансляцию в инстаграме в футболке «Атлетико»