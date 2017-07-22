«Челси» готов продать Диего Косту за 49 млн евро
«Атлетико» продолжает переговоры с «Челси» о трансфере форварда Диего Косты, на которого также претендует «Милан».
Сообщается, что лондонцы отказались продать 28-летнего испанца за 28 миллионов евро, потребовав за него 49 млн.
Мадридский клуб не может регистрировать новичков из-за трансферного запрета, действующего до января 2018 года.
Ранее стало известно, что Коста может перейти на полгода на правах аренды в «Милан», а потом вернуться в «Атлетико».
Диего Коста провел трансляцию в инстаграме в футболке «Атлетико»
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