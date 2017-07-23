«ПСЖ» может выплатить 222 млн евро за Неймара через фонд катарских владельцев
Стали известны детали возможного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ».
Парижский клуб рассматривает возможность обхода финансового фэйр-плей с помощью личного спонсорского договора с бразильцем через Oryx Qatar Sports Investments.
Клуб планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев «ПСЖ».
Ожидается, что вскоре должна состояться встреча с отцом Неймара, а с игроком будет подписано шестилетнее соглашение.
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