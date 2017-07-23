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    «ПСЖ» может выплатить 222 млн евро за Неймара через фонд катарских владельцев

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар финансовый фэйр-плей

    Стали известны детали возможного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ».

    Парижский клуб рассматривает возможность обхода финансового фэйр-плей с помощью личного спонсорского договора с бразильцем через Oryx Qatar Sports Investments.

    Клуб планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев «ПСЖ».

    Ожидается, что вскоре должна состояться встреча с отцом Неймара, а с игроком будет подписано шестилетнее соглашение.

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