«ПСЖ» может выплатить 222 млн евро за Неймара через фонд катарских владельцев

Стали известны детали возможного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ».

Парижский клуб рассматривает возможность обхода финансового фэйр-плей с помощью личного спонсорского договора с бразильцем через Oryx Qatar Sports Investments.

Клуб планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев .

Ожидается, что вскоре должна состояться встреча с отцом , а с игроком будет подписано шестилетнее соглашение.

УЕФА предостерег «ПСЖ» от нарушения ФФП в случае трансфера Неймара