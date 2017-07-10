Руни вернулся в «Эвертон», Боттас выиграл Гран-при Австрии, Ковальчук остался в СКА и другие новости утра

1. Уэйн Руни вернулся в «Эвертон». Он провел в «Манчестер Юнайтед» 13 сезонов. Форвард признался, что все это время носил пижаму в цветах «Эвертона».

2. Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии. Он среагировал на старт за 0,201 секунды. ФИА пояснила, что все в рамках правил.

3. СКА заключил однолетний контракт с Ильей Ковальчуком, который не уехал в НХЛ. Роман Ротенберг заявил, что это здорово.

4. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала 11-ю победу подряд в сезоне. Россиянке не было равных на очередном этапе «Бриллиантовой лиги».

5. Защитник Антонио Рюдигер перешел из «Ромы» в «Челси». Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Еще 4 миллиона – это потенциальные бонусы.

6. В тренера регбийной «Кубани» Александра Алексеенко ударила молния. Прямо во время игры.

7. Денис Лебедев победил Марка Флэнагана единогласным решением судей.

8. Прыгун в длину Александр Меньков и еще 15 россиян допущены к легкоатлетическим соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.

9. Колумбийский гонщик Cannondale-Drapac Ригоберто Уран одержал победу на 9-м этапе «Тур де Франс».

10. «Торонто» обменяет защитника Кори Джозефа в «Индиану» на свингмена Си Джей Майлза.

11. «Макдональдс» может разорвать спонсорский контракт с ФИФА перед ЧМ-2018. Парам-пам-пам?

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Артем Дзюба: «Кокорин – покоритель мух».

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