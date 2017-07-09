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    Уэйн Руни: «Все 13 лет дома с детьми я носил пижаму в цветах «Эвертона»

    Теги Уэйн Руни Эвертон премьер-лига Англия

    Форвард «Эвертона» Уэйн Руни заявил, что всегда поддерживал мерсисайдцев.

    «Честно говоря, я никому не рассказывал про это 13 лет, но все это время дома с детьми я носил пижаму в цветах «Эвертона». Мне приходилось молчать об этом.

    Это замечательно. Испытываю особые чувства, когда ношу футболку «Эвертона». Как будто все так же, как 13 лет назад. С нетерпением жду момента, когда выйду в ней на поле», – сказал Руни.

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