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    «Макдональдс» может разорвать спонсорский контракт с ФИФА перед ЧМ-2018

    Теги бизнес ФИФА происшествия ЧМ-2018

    Руководство компании «Макдональдс» обсуждает возможность аннулирования спонсорского контракта с ФИФА.

    Возможное расторжение соглашения связано с коррупционными делами вокруг международной организации. «Макдональдс» также недоволен количеством допинговых скандалов.

    Источник сообщает, что вероятность прекращения сотрудничества до ЧМ-2018 оценивается в 40%.

    «Макдональдс» является спонсором ФИФА с 1994 года и выплачивает организации от 10 до 25 миллионов долларов в год.

    Компании придется заплатить около 100 миллионов долларов за досрочное расторжение действующего контракта с ФИФА, рассчитанного до 2022 года.

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