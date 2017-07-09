«Макдональдс» может разорвать спонсорский контракт с ФИФА перед ЧМ-2018

Руководство компании «Макдональдс» обсуждает возможность аннулирования спонсорского контракта с ФИФА.

Возможное расторжение соглашения связано с коррупционными делами вокруг международной организации. «Макдональдс» также недоволен количеством допинговых скандалов.

Источник сообщает, что вероятность прекращения сотрудничества до ЧМ-2018 оценивается в 40%.

«Макдональдс» является спонсором ФИФА с 1994 года и выплачивает организации от 10 до 25 миллионов долларов в год.

Компании придется заплатить около 100 миллионов долларов за досрочное расторжение действующего контракта с ФИФА, рассчитанного до 2022 года.