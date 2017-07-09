Боттас среагировал на старт Гран-при Австрии за 0,201 секунды

Одним из важнейших моментов Гран-при Австрии оказался старт, во время которого невероятно быстро среагировал на погасшие огни светофора.

Начавший гонку с первого ряда настолько удивился реакции соперника, что попросил команду обратиться в ФИА и проверить, не совершил ли Боттас фальстарт.

«Меня это отвлекло – на мой взгляд, он совершил фальстарт. Я был уверен, что так и было. Но судить, конечно, не мне из моего болида», – заявил Феттель после финиша.

Как сообщила ФИА, в Шпильберге реакция Боттаса на погасшие огни составила 0,201 секунды, и стюарды не нашли в действиях пилота ничего, что бы нарушало регламент.

«Правила [о фальстарте] всегда были такими. Боттас начал движение не до того, как погасли огни, а уже позже. Так что все честно», – считает технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон.

Когда Феттелю назвали точные цифры о реакции Боттаса, он пояснил свою позицию по действию соперника:

«Обычное время реакции для всех составляет около 0,2 секунды (время реакции Себастьяна составило 0,350 секунды – прим. Sports.ru), и не думаю, что остальные оказались намного медленнее, так что я не верю, что Валттери оказался настолько быстрее остального пелотона. Не могу себе представить, чтобы там были 0,2 секунды – кажется, это нечеловеческая реакция. Впрочем, он уже давно говорил, что он не человек, а финн!».