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    Артем Дзюба: «Кокорин – покоритель мух»

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал шутку его одноклубника Александра Кокорина, который сказал, что Дзюба боится мух.

    «Понимаете, когда пять мух в комнате и все пять сидят у него на лице, а он даже не просыпается, то я боюсь и мух, и его. Он просто покоритель мух. Они в рот к нему, в ноздрю. Лазят по нему.

    Я говорю ему: «Саш, убей хоть одну». А он отвечает: «Не-не, нормально. А что, они летают?». Просто пять по нему летают. Человек вообще феноменальный», – сказал Дзюба.

    Кокорин и Дзюба троллят Черчесова?

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