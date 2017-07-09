СКА заключил однолетний контракт с Ковальчуком

СКА официально объявил о новом контракте с форвардом Ильей Ковальчуком.

Соглашение с нападающим рассчитано до окончания ближайшего сезона.

Ранее представитель Ковальчука вел переговоры с клубами НХЛ. Через год нападающий будет считаться в НХЛ неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне форвард провел 60 матчей за СКА в регулярном чемпионате, набрав 78 (32+46) очков. На счету хоккеиста 18 игр и 9 (6+3) очков в плей-офф.

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