ФИА объяснила, почему у Боттаса не было фальстарта

Представитель ФИА объяснил, почему на старте Гран-при Австрии у пилота Валттери Боттаса не было фальстарта, хотя финн очень резко сорвался с места, чем вызвал подозрения у Себастьяна Феттеля.

«Система, фиксирующая фальстарт, оценивает, тронулась ли машина с места между моментом, когда загорелся последний красный сигнал, и моментом, когда светофор гаснет.

Мы в свое время выяснили, что нужно допускать очень незначительное смещение болида, поскольку перед стартом гонщикам иногда приходится вносить коррективы в настройки сцепления. Данная система, напрямую связанная с официальной системой хронометража «Формулы-1», используется уже почти 20 лет, и все это время она работала исключительно надежным образом.

Сегодня Валттери Боттас не превысил этот минимальный предел перед моментом старта. Проще говоря, ему удалось действовать исключительно аккуратно и крайне удачно рассчитать момент, когда погаснут стартовые огни. Перемещение машины, предшествовавшее моменту, когда это произошло, было в пределах допустимого», – сказал представитель ФИА.

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