Роман Ротенберг: «Важно, что Ковальчук решил остаться в России в олимпийский год
Вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался по поводу того, что форвард сборной России Илья Ковальчук заключил однолетний контракт со СКА.
«Здорово и важно, что Ковальчук решил остаться в России, тем более в олимпийский год. Такие игроки нужны нашему чемпионату.
Уже завтра СКА начинает непосредственную подготовку к сезону. Уверен, не только Ковальчук, но и вся команда понимает значимость этого этапа.
Всех ждет кропотливая серьезная работа на сборах. Большинство игроков в команде знает, что такое предсезонка у Знарка. Олег Валерьевич и его тренерский штаб умеют правильно подводить команду к важному сезону», – поделился мыслями функционер.
Ковальчук остается в КХЛ. Что пошло не так?
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