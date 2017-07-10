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    Роман Ротенберг: «Важно, что Ковальчук решил остаться в России в олимпийский год

    Теги СКА сборная России Илья Ковальчук Олег Знарок КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг

    Вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался по поводу того, что форвард сборной России Илья Ковальчук заключил однолетний контракт со СКА.

    «Здорово и важно, что Ковальчук решил остаться в России, тем более в олимпийский год. Такие игроки нужны нашему чемпионату.

    Уже завтра СКА начинает непосредственную подготовку к сезону. Уверен, не только Ковальчук, но и вся команда понимает значимость этого этапа. 

    Всех ждет кропотливая серьезная работа на сборах. Большинство игроков в команде знает, что такое предсезонка у Знарка. Олег Валерьевич и его тренерский штаб умеют правильно подводить команду к важному сезону», – поделился мыслями функционер.

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