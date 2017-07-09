Денис Лебедев победил Марка Флэнагана единогласным решением судей
Чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев защитил титул, победив австралийца Марка Флэнагана единогласным решением судей. Счет судейских записок составил: 119 – 108 (дважды), 120 – 107. Бой состоялся на арене ДИВС в Екатеринбурге.
Поединок по большей части прошел в невысоком темпе. Лебедев явно поставил себе задачей провести бой на тихой волне и не рисковать. Он показывал превосходство практически в каждом раунде, но не стремился ни взвинтить темп, ни добить оппонента после удачных попаданий.
В девятом раунде Лебедев отправил оппонента в нокдаун ударом по корпусу.
Также в рамках вечера узбекский боксер Кудратилло Абдукахоров победил единогласным решением судей россиянина Дмитрия Михайленко.
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