Лукаку в «МЮ», Дриусси в «Зените», форма «Спартака» без полосы и другие новости утра

1. Лукаку все-таки переходит в «Манчестер Юнайтед»: клубы договорились, осталось подписать контракт. Уэйн Руни в рамках этой сделки уходит в «Эвертон», его зарплата упадет в 2 раза.

2. «Зенит» купил форварда «Ривер Плейт» Дриусси за 15 млн евро. И еще за 18 млн может взять защитника Кайо – переговоры идут официально.

3. Александр Овечкин сыграл свадьбу с Анастасией Шубской. Его поздравил даже Путин.

4. «Спартак» представил новую форму – без поперечной полосы, но с 3 спонсорскими логотипами на груди.

5. Еще «Спартак» получил золотые медали, но Массимо Каррера тут же снял золото, сказав, что эта победа уже в прошлом. Эффектный мотиватор.

6. Джеймс Харден получит 228 млн долларов после продления контракта с «Хьюстоном» до 2023 года. Вот это да!

7. Аманда Нуньес госпитализирована, ее мощный бой с Валентиной Шевченко на UFC 213 отменен. Как же так?

8. Хамес окончательно решил уйти из «Реала», потому что в Мадрид едет лучший игрок молодежного Евро Дани Себальос.

9. Новая порция потенциальных возвращений в Россию. Из НХЛ может приехать Яромир Ягр, а Никита Задоров уже согласовал контракт с ЦСКА, но еще ждет новостей в США.

10. Федерер и Джокович вышли в 1/8 финала «Уимблдона», а у женщин туда же пробились Возняцки, Кербер, Кузнецова, Мугуруса и Радванска.

11. У 20-летнего игрока «Аякса» Нури прямо во время матча возникли проблемы с сердцем. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

12. Мощь в первом раунде Всемирной боксерской суперсерии: Гассиев против Влодарчика, Усик будет биться с Хуком.

Цитата дня. Андрей Талалаев о судействе: «Черное – это черное, белое – это белое, а нас, как быдло и скот, заталкивают и говорят, что это не так. Клоунада»