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    Хамес сам решил уйти из «Реала» из-за покупки Себальоса

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Флорентино Перес Хамес Родригес Дани Себальос

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес начал поиски нового клуба.

    Колумбиец точно покинет «Реал». Скорее всего, трансфер состоится в ближайшие два дня. Хамес не поедет с мадридцами в турне в США. 

    Президент «Реала» Флорентино Перес хотел бы сохранить Хамеса, но сам игрок выразил желание уйти из-за трансфера Дани Себальоса.

    В Хамесе заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». «Реал» не намерен продавать игрока дешевле чем за 70 миллионов евро. 

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