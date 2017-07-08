Хамес сам решил уйти из «Реала» из-за покупки Себальоса
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес начал поиски нового клуба.
Колумбиец точно покинет «Реал». Скорее всего, трансфер состоится в ближайшие два дня. Хамес не поедет с мадридцами в турне в США.
Президент «Реала» Флорентино Перес хотел бы сохранить Хамеса, но сам игрок выразил желание уйти из-за трансфера Дани Себальоса.
В Хамесе заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». «Реал» не намерен продавать игрока дешевле чем за 70 миллионов евро.
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