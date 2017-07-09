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    НБА. Джеймс Харден заработает 228 млн после продления контракта с «Рокетс» до 2023 года

    Теги переходы Хьюстон НБА Лесли Александр Джеймс Харден

    «Хьюстон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Джеймсом Харденом до 2023 года.

    Харден уже продлевал контракт с «Рокетс» прошлым летом. В дополнение к положенным игроку без малого 59 миллионам долларов за предстоящие два сезона стороны заключили соглашение еще на 4 года и 170 миллионов, что стало рекордом НБА.

    В общей сложности Харден к 2023 году гарантированно заработает 228 миллионов.

    «Хьюстон стал для меня домом. Владелец клуба мистер Александр продемонстрировал стремление к достижению больших побед. Я и мои товарищи по команде продолжим работать, чтобы становиться лучше и бороться за титул», – отметил Харден.

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