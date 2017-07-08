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    Зарплата Руни в «Эвертоне» сократится в 2 раза, «МЮ» выплатит ему 15 млн фунтов за последний год контракта

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Ромелу Лукаку

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни согласился на сокращение зарплаты в 2 раза ради перехода в «Эвертон».

    В мерсисайдском клубе он будет получать 150 тысяч фунтов в неделю, в «МЮ» ему платили 300 тысяч фунтов в неделю.

    При этом «Юнайтед» выплатит игроку около 15 млн фунтов компенсации за последний год контракта.

    Ожидается, что Руни перейдет в «Эвертон» в качестве свободного агента, когда «МЮ» завершит трансфер Ромелу Лукаку.

    Подробную статистику выступлений Руни вы можете посмотреть здесь.

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