Зарплата Руни в «Эвертоне» сократится в 2 раза, «МЮ» выплатит ему 15 млн фунтов за последний год контракта

Форвард «Манчестер Юнайтед» согласился на сокращение зарплаты в 2 раза ради перехода в .

В мерсисайдском клубе он будет получать 150 тысяч фунтов в неделю, в «МЮ» ему платили 300 тысяч фунтов в неделю.

При этом «Юнайтед» выплатит игроку около 15 млн фунтов компенсации за последний год контракта.

Ожидается, что Руни перейдет в «Эвертон» в качестве свободного агента, когда «МЮ» завершит трансфер .

Подробную статистику выступлений Руни вы можете посмотреть здесь.