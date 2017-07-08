Аманда Нуньес госпитализирована, бой с Валентиной Шевченко на UFC 213 отменен

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес была госпитализирована за несколько часов до начала турнира UFC 213, в главном поединке которого она должна была встретиться с Валентиной Шевченко.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бой Нуньес – Шевченко отменен.

Причины госпитализации Нуньес пока не называются.

Напомним, накануне прошла процедура взвешивания участников турнира UFC 213, где Нуньес без проблем сделала вес.