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    Аманда Нуньес госпитализирована, бой с Валентиной Шевченко на UFC 213 отменен

    Теги UFC Аманда Нуньес Валентина Шевченко

    Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес была госпитализирована за несколько часов до начала турнира UFC 213, в главном поединке которого она должна была встретиться с Валентиной Шевченко.

    Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бой Нуньес – Шевченко отменен. 

    Причины госпитализации Нуньес пока не называются.

    Напомним, накануне прошла процедура взвешивания участников турнира UFC 213, где Нуньес без проблем сделала вес.

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