«Зенит» объявил о трансфере форварда Дриусси

официально объявил о переходе нападающего «Ривер Плейт» .

Соглашение с 21-летним аргентинцем рассчитано на четыре года.

Дриусси может сыграть на трех позициях в линии атаки – в роли центрального нападающего, на левом фланге и в качестве оттянутого форварда.

Как сообщает аргентинское издание Clarin, «Ривер Плейт» получил за Дриусси 15 миллионов евро чистыми (эта сумма прописана в опции выкупа).

Подробную статистику выступлений Дриусси вы можете посмотреть здесь.

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