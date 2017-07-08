«Зенит» объявил о трансфере форварда Дриусси
«Зенит» официально объявил о переходе нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси.
Соглашение с 21-летним аргентинцем рассчитано на четыре года.
Дриусси может сыграть на трех позициях в линии атаки – в роли центрального нападающего, на левом фланге и в качестве оттянутого форварда.
Как сообщает аргентинское издание Clarin, «Ривер Плейт» получил за Дриусси 15 миллионов евро чистыми (эта сумма прописана в опции выкупа).
Подробную статистику выступлений Дриусси вы можете посмотреть здесь.
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