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    «Зенит» объявил о трансфере форварда Дриусси

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт трансферы Себастьян Дриусси

    «Зенит» официально объявил о переходе нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси.

    Соглашение с 21-летним аргентинцем рассчитано на четыре года.

    Дриусси может сыграть на трех позициях в линии атаки – в роли центрального нападающего, на левом фланге и в качестве оттянутого форварда.

    Как сообщает аргентинское издание Clarin, «Ривер Плейт» получил за Дриусси 15 миллионов евро чистыми (эта сумма прописана в опции выкупа).

    Подробную статистику выступлений Дриусси вы можете посмотреть здесь.

    «Зенит» покупает Себастьяна Дриусси. Кто это?

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