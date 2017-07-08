«Спартак» презентовал новую форму без полосы на груди

официально представил форму на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен полностью в красном цвете. На футболке нет традиционной поперечной белой полосы – впервые за 12 лет.

Гостевой комплект – полностью белый, с небольшими красными вставками. Традиционной поперечной полосы нет и здесь.

Техническим спонсором «Спартака» остается .

Отметим, что на груди игроков будут размещены сразу три спонсорских логотипа – «Лукойла», холдинга «ИФД КапиталЪ» (Леонид Федун – совладелец) и топлива «Лукойла» «Экто 100».

Фото: твиттер Филиппа Папенкова