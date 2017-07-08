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    iSport.cz: Ягр может продолжить карьеру в КХЛ

    Теги возможные переходы Флорида Яромир Ягр НХЛ КХЛ

    Нападающий Яромир Ягр может вернуться в Россию.

    По информации чешского портала iSport.cz, к 45-летнему хоккеисту есть интерес в КХЛ. Если он не получит предложений от клубов НХЛ, то может перейти в клуб КХЛ.

    По окончании минувшего сезона Ягр стал неограниченно свободным агентом. Его последним клубом была «Флорида».

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