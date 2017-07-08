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    Lance!: «Зенит» купил бразильского защитника Родриго Кайо за 18 млн евро

    Теги Зенит высшая лига Бразилия сборная Бразилии Премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Родриго Кайо

    Центральный защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо переходит в «Зенит», сообщает Fox Sports со ссылкой на журналиста Lance! Рикардо Флатта.

    По информации источника, «Зенит» заплатил за 23-летнего игрока отступные в размере 18 миллионов евро.

    Сообщается, что в конце прошлого года питерцы предлагали за Кайо 14 миллионов евро, но тогда «Сан-Паулу» отказался продавать игрока.

    В составе олимпийской сборной Бразилии Кайо выиграл Олимпиаду-2016. Он провел 3 матча за взрослую сборную Бразилии.

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