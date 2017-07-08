Центральный защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо переходит в , сообщает Fox Sports со ссылкой на журналиста Lance! Рикардо Флатта.

По информации источника, «Зенит» заплатил за 23-летнего игрока отступные в размере 18 миллионов евро.

Сообщается, что в конце прошлого года питерцы предлагали за Кайо 14 миллионов евро, но тогда отказался продавать игрока.

В составе олимпийской сборной Бразилии Кайо выиграл Олимпиаду-2016. Он провел 3 матча за взрослую сборную Бразилии.