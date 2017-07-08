Lance!: «Зенит» купил бразильского защитника Родриго Кайо за 18 млн евро
Центральный защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо переходит в «Зенит», сообщает Fox Sports со ссылкой на журналиста Lance! Рикардо Флатта.
По информации источника, «Зенит» заплатил за 23-летнего игрока отступные в размере 18 миллионов евро.
Сообщается, что в конце прошлого года питерцы предлагали за Кайо 14 миллионов евро, но тогда «Сан-Паулу» отказался продавать игрока.
В составе олимпийской сборной Бразилии Кайо выиграл Олимпиаду-2016. Он провел 3 матча за взрослую сборную Бразилии.
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