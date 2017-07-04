Форвард СКА Илья Ковальчук останется в еще на один сезон, утверждает колумнист NY Post Ларри Брукс.

Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий может вернуться в . В июле 2018 года Ковальчук станет неограниченно свободным агентом и может вновь рассмотреть возможность возвращения в НХЛ.

Руководство предпринимало попытки обмена прав на игрока, но с учетом решения Ковальчука — это больше невозможно.

Подробную статистику форварда вы можете посмотреть здесь.