NY Post: Ковальчук останется в СКА еще на сезон
Форвард СКА Илья Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезон, утверждает колумнист NY Post Ларри Брукс.
Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий может вернуться в НХЛ. В июле 2018 года Ковальчук станет неограниченно свободным агентом и может вновь рассмотреть возможность возвращения в НХЛ.
Руководство «Нью-Джерси» предпринимало попытки обмена прав на игрока, но с учетом решения Ковальчука — это больше невозможно.
Подробную статистику форварда вы можете посмотреть здесь.
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