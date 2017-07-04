Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    NY Post: Ковальчук останется в СКА еще на сезон

    Теги СКА возможные переходы Нью-Джерси Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Ларри Брукс

    Форвард СКА Илья Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезон, утверждает колумнист NY Post Ларри Брукс.

    Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий может вернуться в НХЛ. В июле 2018 года Ковальчук станет неограниченно свободным агентом и может вновь рассмотреть возможность возвращения в НХЛ.

    Руководство «Нью-Джерси» предпринимало попытки обмена прав на игрока, но с учетом решения Ковальчука — это больше невозможно.

    Подробную статистику форварда вы можете посмотреть здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться