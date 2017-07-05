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    НБА. «Майами» расстался с Крисом Бошем, клуб выведет из обращения номер игрока

    Теги переходы Майами Пэт Райли Крис Бош НБА

    «Майами» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с форвардом Крисом Бошем.

    Бош пришел в «Хит» в 2010 году и выиграл с командой два чемпионских титула. Последние полтора сезона 33-летний форвард пропустил после обнаружения тромбов.

    «Никто больше не сыграет под номером 1. Не можем дождаться момента, когда в один прекрасный день майка Боша поднимется под своды арены», – заявил президент «Майами» Пэт Райли.

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