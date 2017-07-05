на официальном сайте объявил о расторжении контракта с форвардом .

Бош пришел в «Хит» в 2010 году и выиграл с командой два чемпионских титула. Последние полтора сезона 33-летний форвард пропустил после обнаружения тромбов.

«Никто больше не сыграет под номером 1. Не можем дождаться момента, когда в один прекрасный день майка Боша поднимется под своды арены», – заявил президент «Майами» .