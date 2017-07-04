Тошич подтвердил, что покинул ЦСКА
Полузащитник Зоран Тошич подтвердил, что он расторг контракт с ЦСКА.
«Да, я покинул ЦСКА. Это все, что я могу сейчас сказать», – сказал Тошич.
Соглашение 30-летнего серба с армейцами истекало 30 июля. Сообщалось, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года. За это время он завоевал три чемпионства, а также два Кубка и Суперкубка.
Подробную статистику игрока можно изучить здесь.
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