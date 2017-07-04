Тошич подтвердил, что покинул ЦСКА

Полузащитник Зоран Тошич подтвердил, что он расторг контракт с .

«Да, я покинул . Это все, что я могу сейчас сказать», – сказал Тошич.

Соглашение 30-летнего серба с армейцами истекало 30 июля. Сообщалось, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Тошич выступал за с 2010 года. За это время он завоевал три чемпионства, а также два Кубка и Суперкубка.

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.