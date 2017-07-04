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    Тошич подтвердил, что покинул ЦСКА

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия трансферы Зоран Тошич

    Полузащитник Зоран Тошич подтвердил, что он расторг контракт с ЦСКА.

    «Да, я покинул ЦСКА. Это все, что я могу сейчас сказать», – сказал Тошич.

    Соглашение 30-летнего серба с армейцами истекало 30 июля. Сообщалось, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года. За это время он завоевал три чемпионства, а также два Кубка и Суперкубка.

    Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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