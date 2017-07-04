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    Угу Алмейда: «В Дагестане на улице каждый день можно было слышать стрельбу, как в вестерне»

    Теги Угу Алмейда Кубань Премьер-лига Россия происшествия Анжи

    Бывший нападающий «Кубани» и «Анжи» Угу Алмейда поделился воспоминаниями о жизни в России.

    - Мне очень понравилось в «Кубани». Я думал, что там может быть так же, как в Германии, но люди приятно удивили меня – многие были дружелюбны и приветливы.

    Когда я перешел в «Анжи», мне сказали, что мы будем жить в Москве. Но в межсезонье сообщили, что мы вынуждены переехать в Дагестан. Это убило меня.

    - Почему?

    - Это была военная зона. Я приехал в разрушенную и уродливую страну, где каждый день на улице можно было слышать стрельбу, как в вестерне.

    Помню однажды увидел, как человека протаранил автомобиль и просто поехал дальше, словно ничего не случилось.

    Я жил в отеле, который был на стадионе. 30-летний мужчина жил на стадионе, словно ему снова 14 – это не очень приятный опыт.

    Контракт был рассчитан на два года, но я уехал через шесть месяцев. Я просто не мог этого вынести, – заявил Алмейда.

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