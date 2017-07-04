По информации инсайдера ESPN Криса Хэйнса, форвард Гордон Хэйворд подпишет контракт с .

Хэйворд, который на протяжении всей карьеры выступал за «Юту», в межсезонье-2017 стал свободным агентом. 27-летний игрок помимо «Селтикс» рассматривал варианты с «Джаз» и «Хит».

В минувшем сезоне Хэйворд набирал 21,9 очка, 5,4 подбора, 3,5 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.