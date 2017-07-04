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    НБА. Гордон Хэйворд собирается подписать контракт с «Бостоном»

    Теги переходы Бостон Юта Гордон Хэйворд

    По информации инсайдера ESPN Криса Хэйнса, форвард Гордон Хэйворд подпишет контракт с «Бостоном».

    Хэйворд, который на протяжении всей карьеры выступал за «Юту», в межсезонье-2017 стал свободным агентом. 27-летний игрок помимо «Селтикс» рассматривал варианты с «Джаз» и «Хит».

    В минувшем сезоне Хэйворд набирал 21,9 очка, 5,4 подбора, 3,5 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

     

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