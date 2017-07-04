Медведева объявила музыку для программ олимпийского сезона

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о новых программах.

«Для короткой программы мы взяли ноктюрн №20 Фредерика Шопена в исполнении Джошуа Белла. Произвольная – на совмещенную музыку Джорджа Уинстона «January Stars» и Макса Рихтера «Departure» (Lulbaby) и Dona Nobis Pacem 2.

Программы начали делать в начале июня. Ставили их Даниил Глейхенгауз и Илья Авербух вместе с тренером Этери Тутберидзе.

Новые программы я покажу на контрольных прокатах в Сочи. А вот новый показательный номер, поставленный на музыку из кинофильма «Анна Каренина», буду катать на шоу в Йокогаме. Это не окончательный вариант. В течение сезона показательный мы будем дорабатывать и улучшать.

В короткой программе будут все те же элементы, что раньше. Произвольную мы постарались усложнить. Перенесли первый каскад три-три во вторую половину. Теперь в первой части программы у меня всего один прыжок», – сказала Медведева.