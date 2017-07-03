Станислав Черчесов о жесте Кокорина и Дзюбы: «Я не знаю, кому это послано. Они должны объяснить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о скандальном жесте форвардов Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

- Интернет неделю бурлит после жеста Кокорина и Дзюбы. Ваша реакция?

– Как видите, пока никакая. Жест сделал не я. Я не знаю, кому это послано. Если неделю бурлит или жужжит, значит, те, которые этот жест сделали, они это должны объяснить.

- Вы на свой счет не восприняли?

– Их телефон у меня есть. Отношение мое они к себе видели.

- Дорога в сборную для Дзюбы открыта?

– Почему так вопрос стоит?



– Ок, у вас есть конфликт?

– Конфликта нет. Категорически говорю.

- Он будет вызван, если будет в порядке?

– Если будет в порядке, будем об этом думать. Сейчас об этом думать не надо, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Черчесов считает себя особенным. Он очень не прав

Кокорин и Дзюба троллят Черчесова?