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    Станислав Черчесов о жесте Кокорина и Дзюбы: «Я не знаю, кому это послано. Они должны объяснить»

    Теги Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России Александр Кокорин

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о скандальном жесте форвардов «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

    - Интернет неделю бурлит после жеста Кокорина и Дзюбы. Ваша реакция?

    – Как видите, пока никакая. Жест сделал не я. Я не знаю, кому это послано. Если неделю бурлит или жужжит, значит, те, которые этот жест сделали, они это должны объяснить.

    - Вы на свой счет не восприняли?

    – Их телефон у меня есть. Отношение мое они к себе видели.

    - Дорога в сборную для Дзюбы открыта?

    – Почему так вопрос стоит?

    – Ок, у вас есть конфликт?

    – Конфликта нет. Категорически говорю.

    - Он будет вызван, если будет в порядке?

    – Если будет в порядке, будем об этом думать. Сейчас об этом думать не надо, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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