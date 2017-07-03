Станислав Черчесов о жесте Кокорина и Дзюбы: «Я не знаю, кому это послано. Они должны объяснить»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о скандальном жесте форвардов «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы.
- Интернет неделю бурлит после жеста Кокорина и Дзюбы. Ваша реакция?
– Как видите, пока никакая. Жест сделал не я. Я не знаю, кому это послано. Если неделю бурлит или жужжит, значит, те, которые этот жест сделали, они это должны объяснить.
- Вы на свой счет не восприняли?
– Их телефон у меня есть. Отношение мое они к себе видели.
- Дорога в сборную для Дзюбы открыта?
– Почему так вопрос стоит?
– Ок, у вас есть конфликт?
– Конфликта нет. Категорически говорю.
- Он будет вызван, если будет в порядке?
– Если будет в порядке, будем об этом думать. Сейчас об этом думать не надо, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Черчесов считает себя особенным. Он очень не прав
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