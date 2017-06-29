Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о нападающих Александре Кокорине и Артеме Дзюбе, снявших видео, предположительно адресованное главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Резонанс на такие события возникает, когда футбола как такового нет. Неадекватное поведение молодых людей – это везде бывает. Не надо в каждой невинной выходке видеть измену родине. Мы заточены на негатив, а нужно во всем искать позитивные моменты, не надо быть слишком серьезными», – дал комментарии функционер.

Фурсенко высказался на тему использования социальных сетей футболистами .

«Мы составили документ, в котором представлена идеологическая составляющая, непосредственно правила и часть, посвященная штрафам. Это некий свод принципов и правил футбольного клуба.

Во время командных мероприятий, которые ведет главный тренер и менеджмент клуба, запрещено пользоваться электронными устройствами. Такого рода запрет в правилах прописан. Что касается социальных сетей, есть пункт, который регламентирует и эту сферу», – описал ситуацию функционер.

Кокорин и Дзюба троллят Черчесова?