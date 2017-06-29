Фурсенко о Кокорине и Дзюбе: «Не надо в каждой выходке видеть измену родине. Нужно искать позитив»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о нападающих Александре Кокорине и Артеме Дзюбе, снявших видео, предположительно адресованное главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
«Резонанс на такие события возникает, когда футбола как такового нет. Неадекватное поведение молодых людей – это везде бывает. Не надо в каждой невинной выходке видеть измену родине. Мы заточены на негатив, а нужно во всем искать позитивные моменты, не надо быть слишком серьезными», – дал комментарии функционер.
Фурсенко высказался на тему использования социальных сетей футболистами «Зенита».
«Мы составили документ, в котором представлена идеологическая составляющая, непосредственно правила и часть, посвященная штрафам. Это некий свод принципов и правил футбольного клуба.
Во время командных мероприятий, которые ведет главный тренер и менеджмент клуба, запрещено пользоваться электронными устройствами. Такого рода запрет в правилах прописан. Что касается социальных сетей, есть пункт, который регламентирует и эту сферу», – описал ситуацию функционер.
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