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    Фурсенко о Кокорине и Дзюбе: «Не надо в каждой выходке видеть измену родине. Нужно искать позитив»

    Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Фурсенко Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России Александр Кокорин

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о нападающих Александре Кокорине и Артеме Дзюбе, снявших видео, предположительно адресованное главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    «Резонанс на такие события возникает, когда футбола как такового нет. Неадекватное поведение молодых людей – это везде бывает. Не надо в каждой невинной выходке видеть измену родине. Мы заточены на негатив, а нужно во всем искать позитивные моменты, не надо быть слишком серьезными», – дал комментарии функционер.

    Фурсенко высказался на тему использования социальных сетей футболистами «Зенита».

    «Мы составили документ, в котором представлена идеологическая составляющая, непосредственно правила и часть, посвященная штрафам. Это некий свод принципов и правил футбольного клуба.

    Во время командных мероприятий, которые ведет главный тренер и менеджмент клуба, запрещено пользоваться электронными устройствами. Такого рода запрет в правилах прописан. Что касается социальных сетей, есть пункт, который регламентирует и эту сферу», – описал ситуацию функционер.

    Кокорин и Дзюба троллят Черчесова?

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