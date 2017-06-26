Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Артем Дзюба о скандальном послании: «Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза»

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия сборная России Александр Кокорин

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал послание, сделанное им совместно с партнером по команде Александром Кокориным.

    В видеоролике игроки прикладывают ладонь к лицу, предположительно высмеивая главного тренера сборной Станислава Черчесова.

    «Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза! Придумывать и объяснять наши жесты за нас не надо!» — написал Дзюба в своем инстаграме.

    Кокорин и Дзюба троллят Черчесова?

    Опрос

    Как вы к этому относитесь?

    28261 голос 6
    • Поддерживаю, я тоже против Черчесова
      32%
    • Кокорин и Дзюба устроили клоунаду
      68%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться