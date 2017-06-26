Артем Дзюба о скандальном послании: «Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал послание, сделанное им совместно с партнером по команде Александром Кокориным.
В видеоролике игроки прикладывают ладонь к лицу, предположительно высмеивая главного тренера сборной Станислава Черчесова.
«Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза! Придумывать и объяснять наши жесты за нас не надо!» — написал Дзюба в своем инстаграме.
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