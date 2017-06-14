«Р-Спорт»: «Динамо» допустили до участия в следующем сезоне КХЛ
Московское «Динамо» примет участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
«Пакет документов, поданный Центральным советом ВФСО «Динамо», прошел проверку в КХЛ. Клуб допущен до участия в чемпионате сезона-2017/18. АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», которым управляет Андрей Сафронов не подавал документы в КХЛ», – сообщил источник.
В начале июня центральный совет ВФСО «Динамо» предоставил КХЛ пакет документов для участия в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что у нынешнего руководства клуба перед игроками и партнерами существует около 2 миллиардов рублей задолженности, в том числе по зарплате перед игроками за прошлый сезон (800 млн рублей).
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