Московское примет участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Пакет документов, поданный Центральным советом ВФСО «Динамо», прошел проверку в КХЛ. Клуб допущен до участия в чемпионате сезона-2017/18. АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», которым управляет не подавал документы в КХЛ», – сообщил источник.

В начале июня центральный совет ВФСО «Динамо» предоставил КХЛ пакет документов для участия в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что у нынешнего руководства клуба перед игроками и партнерами существует около 2 миллиардов рублей задолженности, в том числе по зарплате перед игроками за прошлый сезон (800 млн рублей).

Московское «Динамо» может пропустить сезон КХЛ-2017/18

Обыск в офисе хоккейного «Динамо». Что происходит?

На гендиректора «Динамо» Сафронова могут завести уголовное дело за финансовые махинации