Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Бавария» купила хавбека «Лиона» Толиссо за рекордные для себя 41,5 млн евро

    Теги Бавария Лион бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы фото Корентен Толиссо

    Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо продолжит карьеру в Германии.

    22-летний воспитанник французского клуба подписал контракт с «Баварией» до лета 2022 года.

    Как сообщает официальный сайт «Лиона», сумма трансфера составила 41,5 миллиона евро. Еще 6 миллионов «Бавария» может заплатить в качестве бонусов.

    Толиссо стал самой дорогой продажей в истории «Лиона» и вместе с тем – самой дорогой покупкой «Баварии».

    За четыре сезона в «Лионе» Толиссо провел 116 матчей в чемпионате Франции, забил 21 гол и отдал 14 результативных передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт «Баварии»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться