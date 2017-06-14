«Бавария» купила хавбека «Лиона» Толиссо за рекордные для себя 41,5 млн евро

Полузащитник Корентен Толиссо продолжит карьеру в Германии.

22-летний воспитанник французского клуба подписал контракт с «Баварией» до лета 2022 года.

Как сообщает официальный сайт «Лиона», сумма трансфера составила 41,5 миллиона евро. Еще 6 миллионов «Бавария» может заплатить в качестве бонусов.

Толиссо стал самой дорогой продажей в истории «Лиона» и вместе с тем – самой дорогой покупкой «Баварии».

За четыре сезона в «Лионе» Толиссо провел 116 матчей в чемпионате Франции, забил 21 гол и отдал 14 результативных передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Фото: официальный сайт «Баварии»