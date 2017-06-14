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    «Динамо» и компания Бориса Ротенберга договорились о ликвидации долга клуба

    Теги БСА Динамо Премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва ВТБ Борис Ротенберг-старший

    Президиум Центрального совета общества «Динамо» одобрил трехсторонний Меморандум о намерениях между ВФСО, «Динамо» и компанией Eflen Constructions Ltd – структурой Бориса Ротенберга.

    Речь идет о погашении кредита в размере 65 миллионов евро, взятого «Динамо» в 2013 году у структуры, аффилированной с занимавшим тогда пост президента клуба Борисом Ротенбергом. Вместе с процентами сумма долга на данный момент составляет около 76 миллионов евро. В ходе переговоров удалось договориться о снижении этой суммы, уточняет «Чемпионат». 

    Погасить задолженность, согласно договоренностям, достигнутым при посредничестве ВТБ, предполагается пакетом в 17,3% ЗАО «УК «Динамо», которой принадлежит проект «Петровский парк» вместе со строящимся стадионом.

    Единственный реальный актив в проекте, остающийся в собственности ВФСО, – офисное здание, предназначенное для самого Центрального совета общества «Динамо», – продолжит числиться за обществом. Eflen получит только долю в уставном капитале.

    У ВФСО, таким образом, останется пакет в 7,7% акций, а контрольный пакет в 75% принадлежит ВТБ.

    Если меморандум будет исполнен, «Динамо» погасит все долги, которые при предъявлении грозили клубу банкротством.

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