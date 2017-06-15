Инсайдер The Vertical Эдриан Воджнаровски рассказал, что существует большая вероятность того, что форвард ЛеБрон Джеймс покинет «Кливленд» следующим летом.

«Нет не только никакой гарантии, что он останется. Не уверен, что многие ждут, что он продлит соглашение с «Кэвз».

Думаю, что им кажется – и в «Кливленде», и в лиге – что он склоняется к тому, чтобы уйти снова и направиться на Запад в один из лос-анджелесских клубов. Вполне возможно, что его цель – «Лейкерс».

Вполне возможно, что он может перейти в «Майами». Это будет зависеть от того, как выглядит команда, вернется ли туда Дуэйн Уэйд.

Но, на мой взгляд, в фокусе ЛеБрона – его деловые интересы, его амбиции в Голливуде, его медийные проекты, расположенные там.

И я писал об этом в прошлом году, и говорил об этом, и верил в это: в тот момент, когда он выиграл титул в Кливленде, он вновь получил свободу уйти. Если бы он не принес Кливленду победу и ушел, то это вызвало бы негативную реакцию. Но он вернулся и выполнил обещание», – рассказал Воджнаровски в подкасте.

Контракт Джеймса рассчитан до 2019 года, но имеет опцию выхода следующим летом.

Джеймс отыграл в НБА 14 сезонов, 10 из которых провел в «Кливленде».