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    «Локомотив» объявил о переходе Никиты Медведева

    Теги Локомотив Ростов Премьер-лига Россия трансферы фото Никита Медведев

    «Локомотив» объявил о переходе бывшего голкипера «Ростова» Никиты Медведева.

    С московским клубом 22-летний вратарь подписал контракт на 5 лет.

    В «Локомотив» он перебрался на правах свободного агента, так как этим летом истек срок его контракта с «Ростовом».

    В минувшем сезоне Медведев побил рекорд по продолжительности сухой серии за всю историю чемпионатов России (952 минуты).

    Фото: официальный твиттер «Локомотива»

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