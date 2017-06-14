«Локомотив» объявил о переходе Никиты Медведева
«Локомотив» объявил о переходе бывшего голкипера «Ростова» Никиты Медведева.
С московским клубом 22-летний вратарь подписал контракт на 5 лет.
В «Локомотив» он перебрался на правах свободного агента, так как этим летом истек срок его контракта с «Ростовом».
В минувшем сезоне Медведев побил рекорд по продолжительности сухой серии за всю историю чемпионатов России (952 минуты).
Фото: официальный твиттер «Локомотива»
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