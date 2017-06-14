Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА на 5 лет
ЦСКА продлил соглашение с правым защитником Марио Фернандесом, сообщил главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов
Новый контракт 26-летнего бразильца, получившего российское гражданство, рассчитан на пять лет.
В конце мая Фернандес был успешно прооперирован в Бразилии в связи с проблемами с носом. Он пропустит Кубок конфедераций.
Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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