Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА на 5 лет

продлил соглашение с правым защитником Марио Фернандесом, сообщил главный редактор агентства «Р-Спорт»

Новый контракт 26-летнего бразильца, получившего российское гражданство, рассчитан на пять лет.

В конце мая Фернандес был успешно прооперирован в Бразилии в связи с проблемами с носом. Он пропустит Кубок конфедераций.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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