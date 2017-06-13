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    Алексей Миллер: «Зенит» – самый популярный и любимый клуб в России. Питер – родина российского футбола»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Алексей Миллер

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время презентации нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини заявил, что питерский клуб – самый популярный и любимый в России, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

    «Друзья, «Зенит» сегодня самый популярный и любимый клуб в России. У него самая мощная армия болельщиков. 15 млн болельщиков от Калининграда до Камчатки.

    «Зенит» заслужил быть первым яркими победами, красивой игрой, нашей с вами богатой историей.

    Питер – родина российского футбола. Здесь был создан РФС. Зенит – обладатель всех трофеев кроме ЛЧ, единственный русский клуб с Суперкубком.

    У нас самое сильное имя, мы самый известный российский клуб в мире», – сказал Миллер.

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