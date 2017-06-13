Президент РФ Владимир Путин посетит первый матч сборной России на Кубке конфедераций.

Об этом сообщает «Дождь», ссылаясь на источник в оргкомитете турнира. Информацию также подтвердил собеседник, близкий к руководству города, а также источник, близкий к Кремлю.

В субботу россияне сыграют в стартовом матче турнира против сборной Новой Зеландии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».