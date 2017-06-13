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    Путин посетит первый матч сборной России на Кубке конфедераций

    Теги сборная России сборная Новой Зеландии Владимир Путин Крестовский Кубок конфедераций

    Президент РФ Владимир Путин посетит первый матч сборной России на Кубке конфедераций.

    Об этом сообщает «Дождь», ссылаясь на источник в оргкомитете турнира. Информацию также подтвердил собеседник, близкий к руководству города, а также источник, близкий к Кремлю.

    В субботу россияне сыграют в стартовом матче турнира против сборной Новой Зеландии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

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