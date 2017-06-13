В Ингушетии болельщики устроили беспорядки на чемпионате России по вольной борьбе

В понедельник службе безопасности, работавшей на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани (Игушетия), пришлось утихомиривать группу разъяренных болельщиков.

Несколько болельщиков, недовольных работой судей, выбежали на ковер после схватки между Заурбеком Сидаковым, представляющим Северную Осетию и Ханты-Мансийский автономный округ, и дагестанцем Магомедхабибом Кадимагомедовым.

Служба безопасности спортивного комплекса, где проводился турнир, смогла быстро скрутить разбушевавшихся болельщиков и восстановить порядок на арене.

Как только конфликт был погашен, соревнования продолжились. Магомедхабиб Кадимагомедов стал победителем чемпионата в весовой категории до 70 кг.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что организация будет вынуждена ввести паспорт болельщика после инцидента.

«Сегодня на первом заседании наблюдательного совета ФСБР обсуждался проект нового дисциплинарного кодекса, предусматривающий санкции за такие нарушения вплоть до снятия c турнира всей команды. В ближайшие месяцы он будет доработан. Мы будем вынуждены внедрить и паспорт болельщиков, переймем этот успешный опыт у футболистов.

Я хочу подчеркнуть, что борцам, тренерам и специалистам созданы все условия для решения задач, которые они сами себе поставили на чемпионат России. И выразить слова благодарности главе Ингушетии Юнус-беку Евкурову от всей борцовской семьи за великолепную организацию турнира. А что касается одного инцидента, то есть категория людей, которые преследуют другие цели. Они приезжают вовсе не поболеть и не проявить свое мастерство и волю. Но их попытка сорвать схватки чемпионата России в Магасе была эффективно и быстро локализована», – сказал Мамиашвили.