Ковальчук полностью восстановился после операции на колене

Агент форварда Ильи Ковальчука Юрий Николаев сообщил, что игрок полностью восстановился после операции на колене, из-за которой пропустил ЧМ-2017.

«Илья полностью восстановился после операции. Он на 100 процентов готов к любым тренировкам», – сказал Николаев.

Срок контракта Ковальчука с петербургским истек 30 апреля.

Ранее сообщалось, что 34-летний игрок рассматривает возможность возвращения в НХЛ.

Ковальчук в НХЛ. Где он может оказаться?