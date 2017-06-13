Ковальчук полностью восстановился после операции на колене
Агент форварда Ильи Ковальчука Юрий Николаев сообщил, что игрок полностью восстановился после операции на колене, из-за которой пропустил ЧМ-2017.
«Илья полностью восстановился после операции. Он на 100 процентов готов к любым тренировкам», – сказал Николаев.
Срок контракта Ковальчука с петербургским СКА истек 30 апреля.
Ранее сообщалось, что 34-летний игрок рассматривает возможность возвращения в НХЛ.
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