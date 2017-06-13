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    Ковальчук полностью восстановился после операции на колене

    Теги СКА травмы Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Юрий Николаев

    Агент форварда Ильи Ковальчука Юрий Николаев сообщил, что игрок полностью восстановился после операции на колене, из-за которой пропустил ЧМ-2017. 

    «Илья полностью восстановился после операции. Он на 100 процентов готов к любым тренировкам», – сказал Николаев.

    Срок контракта Ковальчука с петербургским СКА истек 30 апреля.

    Ранее сообщалось, что 34-летний игрок рассматривает возможность возвращения в НХЛ. 

    Ковальчук в НХЛ. Где он может оказаться?

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