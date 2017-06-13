Прокуратура Испании подала иск против Роналду за неуплату налогов на сумму 14,7 млн евро
Прокуратура Испании подала в суд заявление против нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду по поводу неуплаты налогов.
Иск основан на отчете налоговых органов. Согласно обвинению, в период с 2011 по 2014 год Роналду уклонился от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро. В заявлении прокуратуры утверждается, что Роналду использовал созданную в 2010 году бизнес-структуру для сокрытия своих реальных доходов от реализации имиджевых прав.
Представители «Реала» отказались от комментариев.
Прокуратура утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году.
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