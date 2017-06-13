Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2022 года
Нападающий Антуан Гризманн продолжит выступать за «Атлетико».
Француз продлил контракт с мадридским клубом до лета 2022 года. Условия продления договора не уточняются.
Сообщалось, что по новому соглашению Гризманна с «Атлетико» у игрока за его лояльность клубу увеличилась зарплата, а вот сумма отступных – 100 миллионов евро – не изменилась.
Игрок отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» в связи с тем, что на «Атлетико» был наложен запрет на регистрацию новичков.
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