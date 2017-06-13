Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2022 года

Нападающий Антуан Гризманн продолжит выступать за .

Француз продлил контракт с мадридским клубом до лета 2022 года. Условия продления договора не уточняются.

Сообщалось, что по новому соглашению Гризманна с у игрока за его лояльность клубу увеличилась зарплата, а вот сумма отступных – 100 миллионов евро – не изменилась.

Игрок отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» в связи с тем, что на был наложен запрет на регистрацию новичков.