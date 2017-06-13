Российский боксер намерен получить гражданство США. Об этом рассказал боксер, комментатор и промоутер Андрей Шкаликов.

«Ковалев очень популярен в США, возможно, даже больше, чем Уорд. Сергей готовится стать американским гражданином — официальная процедура будет завершена буквально на днях. Я общался и с самим Ковалевым, и с его тренером. Ему нравится Россия, он по-прежнему чувствует себя русским человеком. Английский же язык пока до конца не выучил. Однако живет он там, купил дом, устроился и платит налоги в казну США», – заявил Шкаликов Gazeta.ru.

Позже Шкаликов развил тему для rsport.ru.

«Мне об этом рассказали разные люди. В первую очередь, его первый тренер Сергей Владимирович Новиков, и второй – Владимир Викторович Рощенко. Я не знаю, как он решит. Может быть, у него будет двойное гражданство, может быть, он откажется. Но то, что он купил дом в Голливуде, и у него ребенок родился в Америке, это уже определяет то, что ему там хорошо. Это только решение Сергея, поэтому я не могу вам ничего четко сказать. Но ему и в России тепло и хорошо, у него здесь и мама, и папа. Они живут в Копейске, и я их прекрасно знаю. Мы родились в одной деревне – город Копейск, поселок Горняк. А возможно это или невозможно – как решит он, его жена и его семья», – сказал Андрей.

Позже информацию о получении американского гражданства опроверг менеджер Ковалева Эгис Климас.

«Я даже не знаю, откуда берется такая информация, и кто это придумал. Ни мне, ни Сергею об этом неизвестно», – заявил менеджер.

Сам Ковалев пока никак не прокомментировал слова Шкаликова.