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    Гусев, Дементьев, Набутов и Выборнов будут комментировать Кубок конфедераций на Первом канале

    Теги Кирилл Дементьев Виктор Гусев телевидение Первый канал Константин Выборнов Кубок конфедераций Кирилл Набутов

    Стали известны имена комментаторов, которые будут работать для Первого канала на матчах Кубка конфедерации.

    «На Первом канале комментировать матчи Кубка конфедераций будут Константин Выборнов, Кирилл Дементьев, Кирилл Набутов и Виктор Гусев», – сказали в дирекции общественных связей Первого канала.

    Турнир начнется 17 июня. 21 июня Первый канал покажет матч сборной России против Португалии.

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