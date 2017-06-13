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    Товарищеские матчи. Бразилия против Австралии, Сингапур – Аргентина, Франция – Англия

    Теги сборная Бразилии сборная Англии сборная Франции сборная Аргентины сборная Норвегии сборная Чили сборная Австралии результаты сборная Румынии сборная Колумбии сборная Швеции сборная Камеруна сборная Сингапура товарищеские матчи (сборные)

    Сборные с разных континентов проводят товарищеские матчи.

    Товарищеские матчи

    Австралия – Бразилия 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    13 июня, 13.05, «Melbourne Cricket Ground»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 1 Диего Соуза.
    АвстралияЛэнгерак, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Миллиган, Тройси, Дегенек, Кэйхилл, Луонго, Лекки, Круз.
    БразилияДиего Алвес, Тиаго Силва, Давид Луиз, Алекс Сандро, Родриго Кайо, Диего Соуза, Паулиньо, Жулиано, Коутиньо, Дуглас Коста, Рафинья.
    Сингапур – Аргентина
    Дата проведения
    13 июня, 15.00, «Stadium of Singapore»
    Онлайн матча
    Норвегия – Швеция
    Дата проведения
    13 июня, 20.45, «Уллеволл»
    Онлайн матча
    Румыния – Чили
    Дата проведения
    13 июня, 21.00, «Клуж-Арена»
    Онлайн матча
    Камерун – Колумбия
    Дата проведения
    13 июня, 21.30, «Альфонсо Перес»
    Онлайн матча
    Франция – Англия
    Дата проведения
    13 июня, 22.00, «Стад де Франс»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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