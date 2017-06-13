Товарищеские матчи. Бразилия против Австралии, Сингапур – Аргентина, Франция – Англия
Сборные с разных континентов проводят товарищеские матчи.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 13 июня, 13.05, «Melbourne Cricket Ground»
- Гол:
- 0:1 – 1 Диего Соуза.
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Австралия –
Лэнгерак, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Миллиган, Тройси, Дегенек, Кэйхилл, Луонго, Лекки, Круз.
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Бразилия –
Диего Алвес, Тиаго Силва, Давид Луиз, Алекс Сандро, Родриго Кайо, Диего Соуза, Паулиньо, Жулиано, Коутиньо, Дуглас Коста, Рафинья.
- Дата проведения
- 13 июня, 15.00, «Stadium of Singapore»
- Дата проведения
- 13 июня, 20.45, «Уллеволл»
- Дата проведения
- 13 июня, 21.00, «Клуж-Арена»
- Дата проведения
- 13 июня, 21.30, «Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 13 июня, 22.00, «Стад де Франс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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