«Монако» отказался продавать Мбаппе «Ливерпулю» за 75 млн евро

намерен сохранить форварда Килиана Мбаппе.

По информации Marca, монегаски отклонили предложение по трансферу игрока от . Мерсисайдцы готовы заплатить за него 75 миллионов евро. рассчитывает выручить от продажи француза не менее 100 миллионов евро, а по возможности постарается сохранить его еще на сезон.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Мбаппе 85 млн евро, в то время как французы запросили за игрока 120 млн евро.