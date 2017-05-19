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    «Монако» отказался продавать Мбаппе «Ливерпулю» за 75 млн евро

    Теги Монако Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе

    «Монако» намерен сохранить форварда Килиана Мбаппе.

    По информации Marca, монегаски отклонили предложение по трансферу игрока от «Ливерпуля». Мерсисайдцы готовы заплатить за него 75 миллионов евро. «Монако» рассчитывает выручить от продажи француза не менее 100 миллионов евро, а по возможности постарается сохранить его еще на сезон.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Мбаппе 85 млн евро, в то время как французы запросили за игрока 120 млн евро.

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