«Монако» отказался продать Мбаппе «Реалу» за 120 млн евро
«Монако» отклонил предложение о переходе нападающего Килиана Мбаппе от «Реала».
Мадридский клуб был готов заплатить за форварда 120 миллионов евро. Руководство монегасков собирается подписать с Мбаппе новый контракт.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Мбаппе 85 млн евро, «Ливерпуль» – 75 млн евро.
Подробную статистику выступлений Мбаппе вы можете посмотреть здесь.
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