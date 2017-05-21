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    «Монако» отказался продать Мбаппе «Реалу» за 120 млн евро

    Теги Монако премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе

    «Монако» отклонил предложение о переходе нападающего Килиана Мбаппе от «Реала».

    Мадридский клуб был готов заплатить за форварда 120 миллионов евро. Руководство монегасков собирается подписать с Мбаппе новый контракт.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Мбаппе 85 млн евро, «Ливерпуль» – 75 млн евро.

    Подробную статистику выступлений Мбаппе вы можете посмотреть здесь.

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