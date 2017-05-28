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    «Реал» и «Манчестер Сити» предложили «Монако» 130 млн евро за Мбаппе

    Теги Монако Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе интересен «Реалу» и «Манчестер Сити».

    Испанский и английский клуб предложили по 130 миллионов евро за трансфер 18-летнего француза, сообщает Eurosport со ссылкой на Téléfoot.

    Пока ничто не указывает на то, что монегаски примут подобное предложение. На прошлой неделе «Монако» отказался продать Мбаппе мадридцам за 120 миллионов.

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